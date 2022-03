Òrdugh pròbhaidh air fear a bha na mhinistear

Ann an Cùirt an t-Siorraidh ann an Steòrnabhagh, thuirt an siorraidh Gòrdan MacLaomainn gun robh na rinn Dàibhidh Dòmhnallach mì-chiatach agus gràineil, agus gur e beachd na cùirte gun robh na gnothaichean seo trom-chùiseach dha-rìribh agus gun robhas a' cnuasachadh air binn prìosain.