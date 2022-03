Rabhadh mu theintean aig tuath

Thuirt Seirbheis Smàlaidh agus Teasargainn na h-Alba gum bu chòir do dhaoine a bhith faiceallach ma tha iad a-muigh ann an sgìrean dùthchail nach tòisich iad teintean, no nach dèan iad dad a dh'fhaodadh teine adhbhrachadh.