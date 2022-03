Cha mhòr 2,000 leabhar Gàidhlig air an sàbhaladh bho sgiop

Chaidh innse do Chomataidh Sgìreil aig Comhairle Earra-Ghàidheal is Bhòid gu bheil pàrantan air cha mhòr 2,000 leabhar Gàidhlig a shàbhaladh bho sgiop taobh a-muigh seann oifisean foghlaim an ùghdarrais ionadail san Òban.