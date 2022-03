Dachaighean coimhearsnachd air a' Chomraich 'son a' chiad uair

"Cheannaich Companaidh Coimhearsnachd na Comraich pàirc mhòr bho Urras na Comraich faisg air sgeama hàidro na coimhearsnachd, agus tha iad an dùil taighean a thogail an sin, feadhainn nas lugha agus feadhainn nas motha, oir tha feum air taighean do dhaoine a tha nan aonar agus teaghlaichean."