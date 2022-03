Rangers an aghaidh Braga : Cairteal Chuairt Dheireannach Lìog Europa

'S e briseadh dùil a bh' ann dhaibh sna geamaichean sin ge-ta, is an sgioba Gearmailteach, Bayer Leverkusen a' dèanamh a chùis orra thairis air an dà cheum, a dh' aindeoin 's nach do chaill Rangers geama Eòrpaich aig Ibrox anns na 18 geamaichean ron a sin.