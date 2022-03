Chunnacas fear le gunna ro mhurt Alasdair MhicUilleim

Tha na poilis ag ràdh gum facas dithis fhireannach air an Tràigh an Ear an Inbhir Narann agus gunna-làimhe aig fear dhiubh mìos mus deach Alasdair MacUilleim a mharbhadh le gunna air stairsneach a dhachaigh sa bhaile far an robh e a' fuireach le a bhean agus an dithis chloinne.