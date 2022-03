Sabhal Mòr Ostaig is Duolingo ann an com-paìrteachas

"An diofar as motha tha mi a' creidsinn 's e gu bheil an sgioba a bha an sàs ann a-nis gu bhith ag obair air fo bhratach an t-Sabhail Mhòir agus ag obair mar phàirt dhen sgioba. Bha duine no dithis aca ag obair againn co dhiù agus mar sin 's e com-pàirteachas caran nàdarra a bh' ann a bhith a' tachairt san dòigh seo," thuirt Eairdsaidh MacGill'Eathain.