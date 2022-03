Mì-thoileachas mòr mu dhùnadh a' Bhugha Mhòir

Dh'innis CrossReach gu bheil iad an dòchas gum faigh an fheadhainn a tha a' fuireach san dachaigh àite ann an Dachaigh-cùraim Home Farm ann am Port Rìgh. Tha iad an dòchas cuideachd gum faigh luchd-obrach air cùmhnantan maireannach cothrom air obair aig Home Farm.