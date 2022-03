Dùil ri cosnaidhean aig tuath le NTS

Fo-thiotal an deilbh,

Am measg nam pròiseactan, thèid càradh a dhèanamh air Taigh Chanaigh, 's goireasan do luchd-tadhail a chur an cois an stòrais luachmhoir de dhualchas Gàidhealach a dh'fhàgadh dhan Urras leis an eilean.