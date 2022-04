Connspaid mu chlàr-ama àrd-sgoile sna h-Eileanan an Iar

Tha a' chomhairle ag ràdh nach urrainn dhaibh, air adhbharan cosgais, a bhith cumail orra clasaichean a thabhann do dh'àireamhan glè bheag de sgoilearan agus nach eil sgoilearan a' faighinn an aon oideachaidh ann an clasaichean a tha ro bheag.