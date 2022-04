Na Làbaraich airson faraidhean a lùghdachadh

"Anns an taghadh seo, cuiridh Pàrtaidh Làbarach na h-Alba cuideam mòr air staing cosgaisean bith-beò agus bheir sinn do mhuinntir na dùthcha an cothrom comhairlichean a thaghadh a bheir taic is dìon dhan coimhearsnachd a tha iad a' riochdachadh."