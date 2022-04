Chaidh an lagh a thaobh mhasgaichean an Alba a thogail

Chaidh planaichean airson an riaghailt a thogail a chur air ais dà thuras bho chionn ghoirid leis gun robh àireamhan chùisean Covid cho àrd. Bidh e a-nis an urra ri gach duine co-dhùnadh a dhèanamh iad fhèin a bheil iad airson masg a chleachdadh ann an àiteachan mar thaighean-seinnse, bùithean, no air bus no trèan.