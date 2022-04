Buidhnean saor-thoileach a' coiteachadh tagraichean ionadail

"Tha sin a' ciallachadh gu bheil a' bheàrn a tha eadar an t-airgead a tha sinn a' faighinn bho na buidhnean, an riaghaltas, agus an t-suim a tha sinn a' feumachdainn a thogail à badan eile a' dol an àirde agus a' dol an àirde a h-uile bliadhna.