Stòras Uibhist a' sireadh Oifigear Flòraidh NicDhòmhnaill

"Seo 300 bliadhna on a rugadh Flòraidh ann an Uibhist a Deas is dh'fhàs i suas an seo is bha i a' fuireach an seo is ann am Beinn nam Fadhla mun tàinig am Prionnsa", thuirt cathraiche Stòras Uibhist, Màiri Schmoller.