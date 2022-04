Eideard Mountain air a bhith a' faighinn leigheis aillse

Thug ceannard nan Tòraidhean an Alba, Dùghlas Ros, taing dhan BhPA airson a theachdaireachd "chudromach agus threun", fhad 's a thuirt seann cheannard a' phàrtaidh, Rut NicDhaibhidh: "beannachd Dhè ort, Ed Mountain, airson do chuid sunnd a ghlèidheadh 's airson an teachdaireachd churdomach seo a sgaoileadh".