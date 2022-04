Dachannan-cùraim: teaghlaichean a' beachdachadh air a dhol gu lagh

Tha teaghlaichean a chaill luchd-dàimh an dèidh don Choròna-bhìoras sgapadh ann an dachannan-cùraim an Alba - Home Farm ann am Port Rìgh nam measg - a' beachdachadh air a dhol gu lagh an dèidh co-dhùnadh cùirte ann an Sasainn.