Luchd-fianais ùr an cùis mhuirt MhicUilleim

Thuirt iad gu bheil fios aca gun deach bruidhinn air mar a bha Mgr MacUilleim an aghaidh nam planaichean ann am bàr an taigh-òsta air an Dihaoine, agus thairis air an deireadh-sheachdain, mus deach a mhurt oidhche na Sàbaid air starsaich a dhachaigh.