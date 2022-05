Dùil ri bile ùr croitearachd

Bidh croitearan an dòchas, le bile ùr, gun tèid an lagh a dhèanamh nas fhasa obrachadh, agus gun tèid soillearachadh cuideachd a dhèanamh air rudan leithid taighean-croite a bhith air am meas mar mhaoin mu choinneimh chosgaisean cùraim, agus a thaobh sgeamaichean airson càrbon a ghlacadh.