Co-chomhairle air pàirce nàiseanta ùir

"Chan eil e soilleir fhathast do NFU na h-Alba dè a' bhuannachd no luach a bharrachd a thigeadh an cois pàirce nàiseanta ùire a bhith ga ruith mar rud neo-eisimeileach san sgìre, ach tha sinn a' cumail oirnn a' còmhradh mun chùis leis na buidhnean uile a tha an sàs," thuirt e.