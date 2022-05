Uàrd an Ospadal nan Eilean air fosgladh às ùr

Tha na riaghailtean do luchd-tadhail mar a tha iad 'son a' chòrr den ospadal: tha cead aig gach euslainteach air aon duine tadhal orra, no dithis bhon aon taigh, san là, is feumaidh luchd-tadhail a bhith air an clàradh ro-làimh.