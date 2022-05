Taic a bharrachd do theaghlaichean an Leòdhas

"Tha Shed air a bhith ag obair còmhla ri buidheannan eadar-dhealaichte, agus tha buidheannan co-cheangailte ris an Shed fhèin a bhios a' toirt taic do dh'òigridh agus do theaghlaichean", mhìnich cathraiche an Shed Project, Christeen NicLeòid.