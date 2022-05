Briseadh-cridhe do Rangers an Seville

Rud beag a bharrachd na deich mionaidean a-steach dhan gheama, bha aig neach-glèidhidh Rangers, Ailean MacGriogair, ri dà shàbhaladh a dhèanamh às dèidh a chèile. Thuit a' chiad chothrom ceart do Joe Aribo le 25 mionaidean air a' chleoc. Fhuair e am ball bho Scott Wright pìos beag a-muigh bogsa Frankfurt agus dh'fheuch e ris a lùbadh mun cuairt air Kevin Trapp. Tha an aon seòrsa oidhirp air a bhith soirbheachail dha am-bliadhna, ach cha do dh'obraich e mar a bha e an dùil an turas seo 's am ball a' dol seachad air a' phost.