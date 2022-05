Faighibh aiseagan ùra, arsa BPA

Thàinig an tagradh bhon BhPA Làbarach Rhoda Ghrannd, a tha a' riochdachadh na Gàidhealtachd 's nan Eilean, an dèidh mar a chaidh Uibhist fhàgail gun seirbheis dhìreach gu Tìr-Mòr an t-seachdain seo chaidh.