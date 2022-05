Saor-phort - obraichean is ùrachadh ga ghealltainn

Thig am pròiseas thairgsean gu ceann air an ath-mhìos agus tha a' bhuidheann ag ràdh gum biodh am fòcas aca air cumhachd ath-nuadhachail na chuideachadh do riaghaltasan Lunnainn is Dhùn Èideann gus an amasan a choileanadh.