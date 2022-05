Dòchas às ùr mu Oighreachd nam Bàgh

"Cha toir an Riaghaltas seachad airgead gus an dèan sinn nas fheàrr na an t-uachdaran. Sin as coireach gu bheil fiosrachadh mionaideach air a dhèanamh, gu feum iad nas fheàrr a dhèanamh na rinn an t-uachdaran, oir cha do rinn an t-uachdaran dad an seo riamh," thuirt Mgr MacLeòid.