Soirbheachas do Celtic an Cupa Albannach nam Ban

Le beagan a bharrachd na coig mionaidean air fhàgail den chiad leth, choisinn Glasgow City breab-peanais iad fhèin ach an turas seo, sheall an rèitire cairt dhearg cuideachd. Dh'fheuch Bartle ri stad a chur air ball a thàinig a-steach dhan bhogsa aig Celtic far an robh Chinchilla a' feitheamh. Sin a rinn i ach bha an rèitire den bheachd gun robh an ionnsaigh an aghaidh nan riaghailtean. Chuir Davidson an sgioba aice co-ionnan a-rithist bhon spot.