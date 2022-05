Dachaigh-cùraim an t-Òib ga moladh

Thog iad air duilgheadasan aig an dachaigh luchd-obrach gu leòr fhastadh agus an dùbhlan a bha sin a' fàgail aig an sgioba, ach thuirt iad gu bheil "siostaman sàbhailte" ann gus an dachaigh a chumail glan is an cunnart bho ghalairean a lùghdachadh.