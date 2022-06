"Innis dhuinn an fhìrinn" - SOSNHS

Ach tha a' bhuidheann iomairt SOSNHS teagmhach agus tha iad ag iarraidh air a' bhòrd slàinte a bhith onorach mu am plana 'son ionad Phort Rìgh, a dhùin rè ùine an t-seachdain seo, agus an luchd-obrach a-niste ann an Ospadal an Àth Leathainn.