Sgioba na h-Ucràin a’ toirt togail dhan dùthaich aca

Cha do fhreagair Alba mus do shèid an rèitire an fhideag airson letheach-ùine. Dh'atharraich Steve Clarke an sgioba aige airson an dàrna-leth, is Lyndon Dykes a' tighinn far na pàirce airson cothrom a thoirt do Ryan Christie buaidh a thoirt air a' gheama. Bha e follaiseach gun robh Clarke ag iarraidh barrachd chluicheadairean ann am meadhan na pàirce far an robh na h-Ucràinianaich a' cumail smachd air cùisean.