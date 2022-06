'S e taigh geal an Leòdhas Dachaigh na h-Alba 2022

Bha na triùir bhritheamhan - am blogair seòl-beatha, Kate Spiers, an seòmar-sgeadaichear, Anna Campbell Jones, agus an t-òraidiche agus ailtire, Michael Angus - gu h-aona-ghuthach den bheachd gur e an taigh aig Tom a b' àiridh air buannachadh.