Iomairt ùr air fàire do dh'Alba

Aig a' char as lugha, ma chrìochnachaís iad le bharrachd phuingean na an Ucràin, Armenia agus Èirinn a Tuath ann am Buidheann B1, thèid iad a-steach gu aon de na buidhnean aig ìre A san ath-fharpais de Lìog nan Dùthchannan far an tèid iad an aghaidh cuid dhe na sgiobaidhean as fheàrr san t-saoghal.