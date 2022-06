Dragh gun dùin Bun-sgoil Ealaghoil gu tur

"Tha na rathaidean a tha sin gu math cugallach," thuirt e. "Gu h-àraid air a' Gheamhradh, chan eil teagamh mun a sin agus as t-samhradh tha an rathad làn de luchd-turais. Tha iomadach rud an aghaidh an fheadhainn bheaga a tha sin, còig bliadhna de dh'aois a' falbh 15 mìle air rathaidean nach eil ann an staid mhath co-dhiù."