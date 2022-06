CnES ag aideachadh gu bheil draghan mòra ann mu phlana Fhlodaigh

Tha an aithisg ag ràdh gu bheil na companaidhean leasachaidh fhèin a fhuair na còirichean tro Scotwind - Northland Power agus Magnora - airson is gum bi an t-ionad ann an Steòrnabhagh, ach gu bheil a' Chomhairle den bheachd gu bheil argamaid làidir ann taobh siar an eilein a chleachdadh, is ag ràdh gun rachadh cosnaidhean a chruthachadh taobh a-muigh a' bhaile.