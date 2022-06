Prìsean Taigh-spadaidh Steòrnabhaigh ag èirigh

"Chan eil duine againn ag iarraidh a bhith a' faicinn phrìsean ag àrdachadh ann an rud sam bith nar beatha. Tha fiosam nach bi gu leòr a' cur fàilte air seo, ach gu mì-fhortanach tha gu leòr a' tuigsinn cuideachd ma tha an taigh-spadaidh gu bhith ann, feumaidh sinn na prìsean a chur an àirde airson an t-àite a chumail seasmhach agus nach bi e a' call uiread de dh'airgead", thuirt e.