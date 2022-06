Biadh-sgoile air drònaichean an Earra-Ghàidheal

Thuirt a' Chomhairle gur e dòigh a tha seo air biadh-sgoile fhaighinn gu sgoiltean dùthchail is eileanach nas luaithe agus aig prìs nas saoire. Dh'innis iad gu bheil an sgeama math a thaobh na h-àrainneachd cuideachd is na drònaichean air an ruith le dealan.