Dearbhadh gun dùin dachaigh-cùraim a' Bhugha Mhòir

B' e gun gabhadh an NHS an dachaigh os làimh am fuasgladh a bha teaghlaichean an luchd-còmhnaidh ag iarraidh, an dèidh do ChrossReach, a' bhuidheann a th' air a bhith ga ruith às leth Eaglais na h-Alba, innse nach robh dòigh ann sam b' urrainn dhaibhsan a chumail a' dol agus gum feumadh an dachaigh dùnadh.