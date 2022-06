Mìneachadh ga iarraidh mu dhìomhaireachd aig CnES

A thuilleadh air draghan mu ghainnead luchd-obrach a tha an aithisg ag ràdh a tha a' cur Roinn an Sgrùdaidh ann an cunnart, tha draghan mòra gan nochdadh mu dhà shuidheachadh far an do dhiùlt oifigearan aig àrd-ìre cead do luchd-sgrùdaidh pàipearan fhaighinn a bha iadsan a' meas cudromach dhan obair-sgrùdaidh a bha iad a' dèanamh.