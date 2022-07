Dìth taigheadais "na chunnart do bheatha nan eilean"

"Mura dèilig sinn ris na trioblaidean a tha mu choinneimh dhaoine òga gu h-àraid, leanaidh crìonadh an t-sluaigh, falbhaidh daoine gu tìr-mòr airson cosnadh fhaighinn - chan e le an toil, ach leis nach eil an dàrna roghainn aca," thuirt e.