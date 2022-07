Buidheann ùr ag amas air buannachd à leasachadh gaoithe

Tha Buidheann Oighreachdan an Taobh Siar a' toirt a-steach Oighreachd Ghabhsainn, Oighreachd Bharbhais is Oighreachd Chàrlabhaigh - a tha uile ann an làmhan nan daoine - is Urras Leasachaidh Coimhearsnachd Bheàrnaraigh, far a bheil an sluagh ag amas air an oighreachd a cheannach.