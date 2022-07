Ìmpidh air an Riaghaltas sgeama fhògarrach a thilleadh

Thuirt e gu bheil an àireamh de dh'Ucràinianach a tha a' sireadh comraich ann an Alba air a dhol suas gu mòr anns na seachdainnean mu dheireadh, is mar sin gu bheil an Riaghaltas air an sgeama a dhùnadh gu h-eadar-amail gus taic is cùram a chumail ris an fheadhainn a fhuair bhìosa mar-thà.