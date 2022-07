Maill air leasachadh an A96 "millteach"

Thuirt BPA Tòraidheach na Gàidhealtachd 's nan Eilean gum biodh maill sam bith ann an obair gus an A96 a dhèanamh dùbailte agus seach-rathad a chur timcheall baile Inbhir Narann "millteach" do bheatha mhuinntir an àite.