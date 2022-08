NHS SOS: Chan fhiach bruidhinn tuilleadh ri NHS na Gàidhealtachd

"Tha sinn a' dèanamh a h-uile rud as urrainn dhuinn piseach a thoirt air an t-suidheachadh a th' ann le luchd-obrach, agus tha sinn taingeil dha-rìribh do na coimhearsnachdan ionadail agus comann taigheadais na sgìre airson an cuid taic le bhith a' faighinn àiteachan-fuirich do luchd-obrach.