Bhòtairean gan clàradh sna Bàigh

Dh'iarr Buidheann-stiùiridh Bàigh na Hearadh air munntir na sgìre a dh'fhaodas bhòtadh, iad fhèin a chlàradh ron an 19mh den Lùnastal, gus leigeil dhaibh a bhi sàs ann am baileat a dhearbhas a bheil taic ann airson an oighreachd a cheannach leis a' choimhearsnachd air an ath-mhìos.