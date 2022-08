Comann nam Pàrant am Port Rìgh a' sireadh oifigeir leasachaidh

"Bidh sinn cuideachd a' coimhead ris an oifgear a tha seo a cheangal a-steach ri gnothaichean eile a tha a' tachairt san sgìre mar 'Speak up for Gaelic' a tha Urras Oighreachd Phort Rìgh air a bhith ag obrachadh air agus gnothaichean eile mar sin."