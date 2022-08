An dà bhàt-aiseig ùr "deiseal an ath-bhliadhna"

Thuirt Mgr Tydeman gu bheil iad a-nis air an t-slighe cheart airson an MV Glen Sannox a thoirt seachad eadar am Màrt agus an Cèitean 2023 leis a' bhàt-àiseig eile cuideachd gu bhith deiseil ro dheireadh an ath-bhliadhna.