Dùil ri fear sa chùirt an dèidh ionnsaighean

Nochdaidh fear ann an Cùirt an t-Siorraim ann an Inbhir Nis Dihaoine co-cheangailte ris na tachartasan ann an ceann a deas an Eilein Sgitheanaich agus Loch Aillse Diciadain anns an deach aon duine a mharbhadh agus triùir a leòn.