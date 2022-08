Airgead ga thogail do theaghlach fhir a chaidh a mharbhadh

Nochd Fionnlagh Dòmhnallach, a tha naoi bliadhn' deug thar fhichead, ann an Cùirt an t-Siorraidh an Inbhir Nis Dihaoine a chaidh fo chasaid gun do mhuirt e Mgr MacFhionghain, agus fo chasaid gun do dh'fheuch e ri triùir eile a mhurt.