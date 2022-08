Rabhadh mu dhìth luchd-obrach a' bhradain

Ann an litir gu Rishi Sunak agus Liz Truss, tha a' bhuidheann ag ràdh gu bheil dìth luchd-obrach orra gu sònraichte ann an àiteachan giollachd a leithid Earra-Ghàidheal, an Gearasdan, Steòrnabhagh, Inbhir Pheothrain agus ann an Sealtainn far a bheil co-dhiùbh trì ionadan giollachd gan ruith le mu 20% den luchd-obrach a tha a dhìth orra.