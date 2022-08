Ceann-là 'son cùrsa Gàidhlig eSgoil ann Dihaoine

Dh' innis an t-ionad-ionnsachaidh air-loidhne eSgoil gur e Dihaoine an 26mh den Lùnastal an ceann-là mu dheireadh do dhaoine tha ag iarraidh cuir a-steach airson teisteanas nàiseanta a dhèanamh leotha anns a' Ghàidhlig.