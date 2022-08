Dragh mu fhìor bhochdainn connaidh sna h-eileanan

Tha e a' togail dragh an dèidh do dh'aithisg bho Bhuidheann Chomhairleachaidh an t-Sluaigh ann an Alba, CAS, a ràdh gu bheil "ìre eagalach" de dhaoine a-nis a' sireadh comhairle agus dragh orra mu chion a' bhìdh ri linn mar a tha na cosgaisean connaidh aca ag èirigh.